Overhaul di My Hero Academia si mostra in carne e ossa grazie a un cosplay al femminile

Fin dalla sua primissima uscita, My Hero Academia ha saputo catturare cuori e menti d'innumerevoli fan che tutt'ora sono assai interessati a scoprire come le vicende dell'opera andranno proseguendo, un successo insperato che ha infine portato alla concretizzazione di un adattamento anime, anch'esso largamente apprezzato.

Dopo una lunga attesa, My Hero Academia Stagione 4 è infatti divenuto realtà e ogni puntata ha saputo portarsi dietro un'ondata infinita di commenti e considerazioni che hanno velocemente invaso i social. Tra eventi ricchi d'avvenimenti e personaggi assai carismatici, non c'è da stupirsi del successo ottenuto da quest'ultima stagione attualmente in corso, e molti fan hanno più volte voluto omaggiare il tutto a modo loro.

Tra i tanti personaggi che sono venuti a mostrarsi nel corso delle puntate, spicca in particolare il Villain Overhaul, un temibile avversario che ha saputo dare parecchio filo da torcere ai nostri aspiranti eroi. Ebbene, attraverso Reddit, una cosplayer ha voluto condividere il suo cosplay a tema My Hero Academia e dedicato proprio al nostro pericoloso Overhaul, il quale ci è stato però proposto in salsa femminile. Come visualizzabile dall'immagine posta a fondo news, il lavoro presenta tutti i dettagli del caso, con particolare attenzione nei confronti di vestiti e, ovviamente, della peculiare maschera indossata dal villain, con un risultato finale assai apprezzabile che ha saputo ottenere innumerevoli elogi da parte dei fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo infine che sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra recensione del 17° episodio di My Hero Academia Stagione 4.