Overlord 4 arriva a luglio: la rivelazione in un nuovo trailer

Negli ultimi anni, i manga e anime fantasy hanno accolto un sotto genere che mano mano ha acquisito sempre più spazio: gli isekai. In questo ambito troviamo alcuni degli anime più famosi degli ultimi anni come Sword Art Online, Rising of the Shield Hero e anche Overlord. Quest'ultimo è un MMORPG che ha ottenuto molta trazione.

Con tre stagioni, il fantasy con il lich protagonista non ha di certo concluso la propria storia. Da tempo i fan attendevano l'arrivo di Overlord stagione 4, così da vedere quali altre strategie aveva in serbo Ainz Ooal Gown, il protagonista che un tempo era l'umano Momonga e che ora è deciso a conquistare il mondo.

Il debutto previsto nel 2022 è stato confermato e anzi, il nuovo trailer di Overlord 4 condiviso annuncia l'arrivo a luglio. L'anime di Madhouse presenta i prossimi episodi con un video di circa un minuto, dove Ainz Ooal Gown si prepara a una nuova battaglia insieme ai fidi seguaci Albedo, Cocytus e tanti altri.

Il prossimo arco narrativo che sarà narrato in questa stagione si concentrerà sull'Arco del Regno Sacro, che cercherà di mettere in difficoltà l'ex umano protagonista di Overlord. Tra l'altro la serie sarà al centro di un museo degli isekai insieme ad altri colleghi di questo sotto genere.