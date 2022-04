Overlord: Albedo è pronta per la stagione 4 in questo cosplay

La saga di Overlord sta avendo un successo clamoroso nel Sol Levante, merito anche di un adattamento anime che è riuscito a traporre nel migliore dei modi la light novel originale di Kugane Maruyama e illustrata da so-bin. Il successo della serie, inoltre, ha garantito al franchise non poche manifestazioni di creatività.

Attualmente lo staff dell'anime è impegnato nella stagione 4 di Overlord che dovrebbe compiere il suo debutto nella sessione estiva. Di conseguenza, dunque, il primo episodio di Overlord 4 dovrebbe uscire a luglio. L'intera community sta attendendo con ansia l'arrivo delle nuove puntate, motivo per cui sono incrementate sensibilmente il numero di iniziative proposte dai fan.

La cosplayer cinese 是一只熊仔吗 ha infatti realizzato recentemente un set dedicato proprio ad una delle eroine della saga, Albedo, il capo dei custodi dei piani di Nazarik. Il suo incredibile lavoro, che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore in rete, merito dell'attenzione ai dettagli e dell'estrema fedeltà al personaggio originale. Qualora non abbiate mai sentito parlare dell'opera in questione, dunque, la trama qui segue: "Momonga è un potente e famoso giocatore di Yggdrasil, un fantasy un tempo popolare ma oggi prossimo alla chiusura. Quando l’ora del suo mondo virtuale sta per scoccare, Momonga decide di restare online e, improvvisamente, ogni cosa intorno a lui prende vita. Adesso che ha la scelta di rimanere a vivere in un universo dove è un guerriero temuto e rispettato, dagli enormi poteri, cosa deciderà di fare?"

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Albedo, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.