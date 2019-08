Overlord: l'anime vedrà il sopraggiungere di una quarta stagione

Overlord è indubbiamente una delle più apprezzate serie anime isekai attualmente disponibili, con i fan che sembrano sempre più bramosi di potersi gustare nuovi prodotti legati al franchise. Ebbene, proprio in queste ultime ore è stato rilasciato un report che sostanzialmente a confermato l'inizio dei lavori su una quarta stagione.

Andando più nel dettaglio, il report è arrivato direttamente da KSM Anime. La compagnia stava infatti partecipando a una convention di anime locale in cui sono stati ospitati due dei creatori di Overlord. L'occasione è stata quindi propizia per l'annuncio ufficiale, con l'editore che ha confermato ai presenti che una quarta stagione è effettivamente in sviluppo. KSM Anime ha infatti dichiarato:

"Questo sabato, durante il panel dedicato a Overlord, gli ospiti d'onore dell'evento hanno annunciato che la serie vedrà il sopraggiungere di una quarta stagione. Tuttavia, al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni".

Nel caso in cui non doveste conoscerla, Overlord è una serie di light novel scritta da Kugane Maruyama e illustrata da so-bin. In totale sono stati pubblicati dodici volumi da Enterbrain a partire da luglio 2012. Il grande successo riscosso dall'opera ha portato a un adattamento manga di Hugin Miyama serializzato sul Monthly Comp Ace di Kadokawa Shoten il 26 novembre 2014, mentre un adattamento anime prodotto da Madhouse è stato rilasciato in Giappone tra il 7 luglio 2015 e il 2 ottobre 2018, il tutto per un totale di tre stagioni. In Italia la light novel e il manga sono editi da J-Pop, mentre l'anime è stato acquistato da Yamato Video. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera:

"Yggdrasil è una realtà virtuale MMORPG, un tempo molto popolare, che ora è sull'orlo della chiusura. Momonga, uno dei suoi giocatori più forti e famosi, esegue il login per l'ultima volta per assistere alla fine del servizio, ma durante il conto alla rovescia chiude gli occhi e ripensa a tutti i bei momenti passati con i suoi compagni. Quando li riapre, Momonga scopre che il logout non è avvenuto e che, anzi, egli stesso è stato catapultato nel gioco sotto forma del suo personaggio simile a uno scheletro. Tutt'altro che sconvolto, da questo momento in poi il suo unico obiettivo sarà conquistare il nuovo mondo in cui è rinato."