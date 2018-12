Overlord, Assassination Classroom e altri anime sono ora su Netflix!

In queste ore abbiamo appreso importanti novità circa alcune produzioni presenti sul canale You Tube di Yamato Animation. Diverse serie anime, infatti, sono scomparse dalla piattaforma per approdare nel catalogo anime di Netflix: parliamo di Overlord, Assassination Classroom e diversi altri.

Per la precisione, come segnalato in Rete, si tratta di ben dieci serie anime che al momento sono state caricate sulla piattaforma streaming americana. Parliamo di Assassination Classroom (Stagione 1 e 2), Atom: The Beginning, Danganronpa: The Animation, Highschool of the Dead: La scuola dei morti viventi, Overlord (Stagione 1 e 2, tranne la terza), Haikyu!! L'asso del Volley (Stagione 1 e 2), Food Wars!! Shogukeki no Soma (Stagione 1 e 2), Ushio e Tora, Mazinger Edition Z: The Impact.

Tutte queste produzioni sono ora disponibili su Netflix per gli abbonati al servizio e possono essere reperite nella sezione "Aggiunte di recente", insieme a un'altra serie anime intitolata K.

Cosa ne pensate di queste aggiunte? Avevate già visto le serie in questione o approfitterete del loro sbarco su Netflix per recuperarle? I prodotti che abbiamo citato vanno ad aggiungersi al già vasto catalogo delle Uscite Anime Netflix di dicembre 2018.