Overlord: confermata la quarta stagione e un nuovo film, ecco i primi dettagli

Come era stato anticipato dai numerosi rumor emersi prima della maratona in streaming in streaming dedicata interamente alla serie Overlord, è stata ufficialmente annunciata la produzione di una quarta stagione, e anche di un nuovo film, basati sulle light novel scritte da Kugane Maruyama e illustrate dall'artista so-bin.

È stato inoltre confermato che la quarta stagione si concentrerà sull'adattamento dell'arco narrativo del Regno Sacro, e per celebrare l'annuncio sono state condivise sia la locandina ufficiale, con un'incredibile e inquietante Ainz Ooal Gown, sia la spettacolare illustrazione firmata da so-bin, che potete vedere in calce alla notizia. Come avvenuto per le precedenti stagioni, lo studio di animazione sarà Madhouse, mentre alla regia tornerà Naoyuki Itou, e a collaborare alla resa animata dei design dei personaggi ci sarà Satoshi Tasaki.

Il cast di doppiatori rimarrà il medesimo, con Satoshi Hino nel ruolo di Ainz, Yumi Hara in quello di Albedo e Sumire Uesaka come Shalltear Bloodfallen. Nonostante tutte queste informazioni, non sono stati diffusi dettagli riguardo lo staff che lavorerà alla nuova pellicola. L'illustratore so-bin ha anche dichiarato di essere entusiasta del progetto, soprattutto riguardo al fatto che finalmente il decimo volume della serie di light novel, considerato da lui uno dei migliori, verrà animato.

Ricordiamo che la serie si avvicina alla sua conclusione, e vi lasciamo ad un fantastico e fedele cosplay dedicato ad Albedo.