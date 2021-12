Overlord, confermata la quarta stagione! ecco il primo trailer e la Key Visual ufficiale

Il genere degli isekai è attualmente uno dei più popolari in Giappone e sono davvero tante le serie a tema che escono ogni anno. Ma solo pochi sono i titoli che riscuotono un certo successo come Overlord, l'adattamento anime dell'omonima light novel che sta per godere di una quarta stagione televisiva.

Già qualche mese fa lo studio Madhouse, la compagnia incaricata dell'adattamento anime, aveva annunciato una nuova stagione di Overlord più un film. Tuttavia, è da maggio che il team non ha più rilasciato alcuna informazione a riguardo, almeno fino alla giornata di oggi quando lo staff è tornato a parlare del progetto.

Attraverso un teaser trailer ed una key visual ufficiale, che potete recuperare rispettivamente in cima alla pagina e in calce alla notizia, il team ha confermato la messa in produzione della stagione 4 che, salvo imprevisti, dovrebbe compiere il suo debutto durante il corso del 2022. Le nuove puntate, inoltre, dovranno coprire gli eventi dell'arco narrativo del Regno Sacro.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi e le prossime settimane per tutte le future informazioni del caso, come la data d'uscita e il numero di episodi totali, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità. E voi, invece, siete interessati a Overlord 4? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.