Overlord: un cosplay di Albedo in bianco con rose e teschi

Tra la light novel a stampo fantasy o isekai, ce ne sono tante che sono riuscite a farsi un nome negli ultimi anni. Il lavoro di Kugane Maruyama, affiancato dall'illustratore Da So-Bin è riuscito a entrare tra questi titoli: Overlord, che porta i lettori nel mondo di Yggdrasil, creato dalla realtà virtuale.

La storia ruota attorno al protagonista, un giocatore chiamato Momonga, che rimane intrappolato nel gioco dopo la chiusura dei server, e rientra quindi nel sottogenere degli isekai, ormai famosissimo. All'interno di Yggdrasil, Momonga assume l'aspetto del suo avatar, un potente scheletro mago chiamato Ainz Ooal Gown. Determinato a scoprire la verità su ciò che è successo, Ainz decide di sfruttare al massimo il suo potere e di conquistare il nuovo mondo che lo circonda.

Overlord si distingue per il suo tono dark fantasy e per la rappresentazione di un protagonista che, invece di cercare di tornare nel mondo reale, abbraccia il suo ruolo di sovrano malvagio nel mondo virtuale. Ma Momonga non è solo in questo mondo, affiancando la sua identità di Ainz Ooal Gown con diversi alleati. Albedo è un personaggio centrale nella serie di Overlord: è uno degli NPC di alto livello creati da Ainz Ooal Gown e che quindi abita Yggdrasil.

Con la light novel di Overlord in conclusione, i lettori sanno ormai che Albedo è un'incantevole succube di bellezza mozzafiato. Indossa un abito bianco aderente e ha lunghi capelli neri e occhi gialli. Ma da Yggdrasil arriva nel mondo reale grazie a Kim Kaguya: come si vede in basso, c'è un cosplay di Albedo da Overlord in abito bianco e dal sapore demoniaco, con il suo mazzo di rose rosse e un teschio incastonato all'interno del bouquet che dà un'aria più perfida.