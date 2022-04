Overlord: un cosplay di Albedo colpisce in vista della stagione 4

Da anni, Overlord è uno degli isekai più amati e apprezzati dal pubblico. La light novel in Giappone ha riscosso parecchio successo, tanto da determinare l'adattamento della storia di Kugane Maruyama in un manga e un anime. Le light novel che vengono pubblicate quindi da una decina di anni in patria sono state animate in, per ora, tre stagioni.

A luglio arriverà la quarta stagione di Overlord che segnerà il ritorno di Ainz Ooal Gown, in vista di una nuova battaglia che inevitabilmente coinvolgerà anche i suoi sgherri. Lo scheletro magico reincarnazione del giocatore Momonga è pronto a dominare Yggdrasil, e al suo fianco troveremo di nuovo anche Albedo.

La supervisore dei Guardiani della Grande Tomba di Nazarick è una delle più potenti alleate del protagonista. Bella e con un aspetto tra il demoniaco e il vampiresco, la donna ha preso vita con il cosplay di Albedo creato dalla giapponese Seracoss, sempre pronta a portare sul suo account Instagram personaggi provenienti da ogni anime e manga. Abito bianco, corna ai lati della testa da dove spuntano i capelli scuri e infine delle ali nere che spuntano dalla schiena.

La popolarità di Overlord è confermata anche dalla creazione di un museo degli isekai che resterà aperto per un anno circa, ospitando esempi di questo sotto genere fantasy.