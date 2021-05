Overlord: questo cosplay di Albedo prepara i fan al ritorno dell'anime

Lontano dalle scene da ormai quasi tre anni, l'anime di Overlord potrebbe presto tornare. Il profilo Twitter dell'opera ha infatti annunciato che l'8 maggio si terrà uno speciale evento streaming in cui verranno rivelate "informazioni sulla serie anime". In attesa di novità, questo cosplay di Albedo ci immerge nella light novel di Maruyama.

Approfittando dell'eccitazione generata dall'annuncio dell'evento streaming, l'artista Instagram @banbanko_ ha portato un meraviglioso cosplay di Albedo, demone dalle fattezze di una bellissima e pura ragazza. Amatissima dai fan, Albedo è protagonista di numerosi cosplay, ma questo in particolare è realizzato in maniera egregia.

Fedele servitrice di Ainz Ooal Gown, Albedo indossa un attillato e succinto abito bianco, ha delle ali nere sulla schiena e due corna bianche sul capo. Ognuno di questi particolari è stato perfettamente replicato dalla cosplayer, attentissima a ogni minimo dettaglio, come ad esempio le iridi di colore giallo. Oltre alla straordinaria somiglianza fisica, dunque, @banbanko si conferma una cosplayer meticolosa. E voi cosa ne pensate degli scatti da lei condivisi sul proprio profilo? Avete riscontrato qualche difetto nella sua interpretazione? Fateci sapere la vostra con un commento!

Confrontiamo questo lavoro con un altro cosplay di Overlord. Nel frattempo, ecco tutti i dettagli sul prossimo annuncio di Overlord.