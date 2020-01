Overlord: tutta la devozione di Albedo per Ainz Ooal Gown in questo cosplay

Overlord è una di quelle serie che cavalca l'onda del successo delle storie in cui la realtà finisce intrappolata nei giochi MMORPG. Abbiamo visto come negli ultimi anni, dall'esplosione di Sword Art Online in poi, anime di questo tipo sono dilagate. Eppure Overlord è riuscito a inserirsi in un mercato affollato ma in modo del tutto originale.

Infatti il protagonista non è il classico belloccio di turno, ma un mostro scheletrico che, messo a capo di un esercito di mostri e non morti, ha un potere tanto illimitato da poter sottomettere con la sua sola forza il mondo intero. Finito in un mondo medievale che ben presto scoprirà differire un po' rispetto a quando era un semplice giocatore dall'altra parte dello schermo, deve decidere come muoversi e capire cosa è successo.

Attualmente Overlord ha avuto tre stagioni e col tempo abbiamo imparato a conoscere e ad affezionarci a molti dei personaggi. Tra questi c'è sicuramente la particolare Albedo. La più forte tra le servitrici di Ainz Ooal Gown, seconda in potere solo al suo padrone.

Questo è un personaggio tanto avvenente, specialmente per com'è stato realizzato sia fisicamente che caratterialmente, da stupire e catturare gran parte dei fan. Non per niente è spesso soggetta a cosplay, come quello che vogliamo mostrarvi oggi. Realizzato da misasamacosplay, su Instagram, come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, ha riprodotto la sottoposta di Ainz in tutto il suo splendore, soprattutto riuscendo a comunicare, grazie alla posa, la riverenza che il personaggio prova per il proprio padrone scheletrico.

Voi cosa ne pensate del cosplay? Vi aggrada oppure no?

