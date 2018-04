Overlord, Final Fantasy e Crying Freeman tra le novità annunciate da J-POP al Comicon

Al termine dell’interessante Showcase dedicato al maestro Okayado, autore di Monster Musume, l’editore italiano J-POP Manga ha sorpreso i propri lettori annunciando otto nuovi titoli che raggiungeranno fumetterie e librerie del Bel Paese tra la fine della primavera e l’autunno.

Proprio il sensei Okayado, assieme a Georgia Cocchi Pontalti, Responsabile Marketing e Commerciale di J-POP Manga, ha illustrato ai visitatori del Napoli Comicon 2018 i nuovi titoli che vanno a complemento di quelli già presentati sul mensile Direct di aprile (Wonderland, Urataro, Kakegurui Twin, Danmachi Sword Oratoria, Racconti di Guerra - Genso Ginaecrocy, Re:Zero: Truth of Zero e Pokemon: La Grande Avventura - Rubino e Zaffiro).

Scopriamo di seguito i nuovi titoli che potremo leggere nel prossimo semestre!

Crying Freeman, il capolavoro di Kazuo Koike (Lady Snowblood) e Ryoichi Ikegami (Heat, Spider-man Manga) arriverà in edizione da libreria e ci permetterà di seguire l’ascesa al trono di re del crimine del “crying freeman”, l’assassino della mafia cinese che piange dopo aver eliminato ogni suo obiettivo. Tra donne bellissime, organizzazioni letali, complotti e duelli spettacolari, giunge in Italia una saga criminale che, al pari de 'Il Padrino', ha praticamente segnato un’epoca.

Final Fantasy: Lost Stranger di Hazuki Minase e Itsuki Kameya è il primo manga originale ambientato nell'universo creato dalla Casa dei Chocobo. Le creature, i mostri e le magie di Final Fantasy diventano improvvisamente reali per un impiegato SQUARE ENIX quando, vittima di un incidente insieme a sua sorella, si ritrova catapultato in carne e ossa in quello che credeva un mondo virtuale, abitato dai moguri, dai chocobo e dalle creature che aveva visto solo sullo schermo. Basterà la sua conoscenza delle meccaniche del gioco a permettergli di sopravvivere a draghi, maghi e altri pericoli?

Arriva nel Bel Paese anche Gogasha di Go Nagai (autore di Devilman, Mazinga Z, Ufo Robot Goldrake e tanti altri personaggi iconici), ossia un'esclusiva raccolta di racconti brevi, racchiusi per l'occasione in due volumi con tanto di box da collezione. Un'occasione imperdibile per i moltissimi fan del maestro Nagai, i quali potranno scoprire una selezione di storie mai raccolte prima d'ora.

Ideato dallo stesso Go Nagai e da Yu Kinutani, Mazinger Z Alter Ignition proporrà ai fan una rilettura della storia originale, in cui il Dottor Hell e il Dottor Kabuto scopriranno nelle isole greche un’antica biotecnologia che il primo cercherà di sfruttare per stabilire un nuovo ordine mondiale. Quando Kabuto comprenderà i malvagi piani del suo collega, non potrà fare a meno di dar vita al progetto Mazinger Z e affidare le sorti dell’imminente battaglia a suo nipote, Koji Kabuto!

Arriva finalmente anche in Italia il manga di La Seine no Hoshi (opera anche nota come 'La Stella della Senna') di Asuka Morimura, un intramontabile classico che vide la luce negli anni '70, assieme all'omonima serie animata. La giovane fioraia Simone Lorène, in realtà figlia illegittima dell’Imperatore Francesco I, si muove in una Parigi alle soglie della Rivoluzione sotto la maschera della Stella della Senna, giustiziera mascherata che combatte le ingiustizie e i soprusi perpetrati dai nobili!

Dopo Dungeon Food, i lettori foodies potranno cimentarsi con 'Ningyohime No Gomen Ne Gohan' (La Sirena Cannibale) di Hiroshi Noda e Takahiro Wakamatsu, una serie divertente e scanzonata. La principessa delle sirene, Ela, trascorre le proprie giornate giocando con i suoi amici pesci in fondo al mare, finché uno di loro non viene pescato e cucinato. Salita sulla terraferma per dare un ultimo saluto al compagno scomparso, la bella principessa si lascia tentare dai manicaretti degli umani... diventando una grande appassionata di sushi e piatti a base di pesce! Come conciliare la convivenza con i pesci e la voglia di vederli sfilettati e conditi? Seguiamo le stuzzicanti disavventure di una sirena... cannibale!

Dopo L’Età della Convivenza, il sensei Kazuo Kamimura ci proporrà Rikon Club, ossia un'opera che narra le difficoltà e le sfide dell’amore, partendo questa volta dalla fine. Nascosto nel quartiere di Ginza c’è un minuscolo bar gestito da una bella donna forse troppo giovane per questo lavoro: Yuko, venticinque anni, con una bambina da mantenere e divorziata. Oltre a lei, anche le ragazze che tengono compagnia ai clienti del locale sono tutte divorziate e refrattarie al matrimonio, ma non per questo hanno rinunciato all’amore. Un volume unico che riflette su significato dell'essere donne, amanti e madri, sia nel presente che negli anni '70.

In seguito allo straordinario successo ottenuto dall’anime e dall’omonimo manga, arrivano in Italia anche le originali light novel di Overlord, scritte dal sensei Kugane Maruyama e illustrate da so-bin. “Momonga” è un leggendario giocatore di Yggdrasil, videogioco fantasy una volta popolare ma oggi a un passo dalla chiusura. Quando l’ora del suo mondo virtuale sta per scoccare, Momonga decide di non disconnettersi, e... improvvisamente ogni cosa intorno a lui prende vita. Adesso che ha la scelta di rimanere a vivere in un universo dove è un guerriero temuto e rispettato, dagli enormi poteri, cosa deciderà di fare? Come proseguirà la sua leggenda?