Overlord: la follia di Albedo nel cosplay della modella russa Christina Volkova

La saga di Overlord sta riscuotendo un successo straordinario in Giappone con il romanzo di Kugane Maruyama che aumenta giornalmente in termini di vendite e un adattamento animato forte già di ben tre stagioni televisive. Merito della popolarità della serie è dettato soprattutto dagli eccentrici personaggi dell'opera.

Da oltre un mese, Overlord insieme a Re:Zero e ad altri titoli è ospite presso il Kadokawa Culture Museum in una mostra dedicata interamente al genere isekai, sintomo della grande importanza del personaggio Ainz Oal Gown e delle sue avventure. Come se ciò non bastasse, il franchise si arricchirà presto di una quarta stagione e persino di un film anime.

Overlord 4 seguirà gli eventi dell'arco narrativo del Regno Sacro, il decimo volume della light novel omonima, che è considerata dai lettori una delle migliori saghe dell'intero romanzo. In onore a questo gradito ritorno, recentemente la modella russa Christina Volkova ha dedicato al personaggio di Albedo, uno dei volti più noti della serie, un affascinante cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso un notevole clamore all'interno della community dedicata con oltre 10mila manifestazioni di apprezzamento.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa reinterpretazione della folle Albedo, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.