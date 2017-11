Overlord: Madhouse ha rilasciato il primo trailer della seconda stagione!

Lo studio d’animazione giapponeseha recentemente rilasciato in rete il primo teaser trailer della seconda stagione di, il quale pone sotto i riflettori alcuni dei personaggi più popolari dell’anime.

Visionabile in chiosa all’articolo e diffuso lo scorso weekend attraverso il sito ufficiale del progetto, il trailer annuncia che la nuova stagione tratta dai romanzi di Kugane Maruyama esordirà sul circuito televisivo nipponico nel mese di gennaio 2018. Naoyuki Itou tornerà alla regia, mentre Yukie Sugawara curerà ancora una volta la colonna sonora dell’anime. Il character design sarà invece affidato a Takahiro Yoshimatsu, che durante la stagione alle porte si avvarrà del prezioso aiuto offerto da Satoshi Tasaki.



Qualora non conosciate ancora la serie, vi basti sapere che la vicenda ivi narrata è ambientata nell’anno 2138, dove il gaming virtuale è diventato molto aggressivo. Momonga, il protagonista, è un giocatore del cosiddetto ‘Yggdrasil’, e la sua storia ha inizio quando il ragazzo si rifiuta di abbandonare il gioco ormai prossimo alla fine del servizio.



Ideata da Kugane Maruyama, Overlord è una serie di romanzi pubblicata in Giappone dal mese di luglio 2012. Dal progetto sono già stati tratti un manga, edito in Italia da J-Pop (Edizioni BD), e una serie d’animazione già disponibile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma streaming PlayYamato.