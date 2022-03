Overlord: organizzato un evento speciale per la quarta stagione dell'isekai

Nel vasto panorama degli isekai risulta ormai complesso emergere, eppure la serie di light novel Overlord, scritte da Kugane Maruyama e illustrate da so-bin, è riuscita ad affermarsi, e i fan attendono con grandi aspettative il ritorno dell'anime con una quarta stagione, prevista per il 2022.

La particolarità di Overlord sta nel seguire la storia di un giovane e semplice otaku, appassionato di videogiochi, che improvvisamente si ritrova a vestire i panni della creatura più potente proprio dell'universo narrativo di un gioco. Un incipit che lascia spazio a intermezzi comici, fraintendimenti e situazioni divertenti, ma anche la possibilità di conoscere effettivamente quel mondo e i poteri del protagonista.

Considerata la crescente attesa di vedere l'adattamento animato dell'arco narrativo del Regno Sacro, è stato ufficialmente annunciato un evento speciale per la quarta stagione, che si terrà il 12 marzo 2022 in live sul canale YouTube di Kadaokawa Anime. Per promuoverlo è stata anche diffusa l'immagine che trovate in calce, dove viene confermata anche la presenza dei doppiatori di Ainz Ooal Gown, Albedo e Aura Bella Fiora. Per finire vi lasciamo al primo trailer e alla key visual della quarta stagione di Overlord, e alla prossima apertura in Giappone di un museo dedicato agli isekai.