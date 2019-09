Overlord: presentata una magnifica figure dedicata a Evileye

L'account Twitter @MechanicalJapan ha pubblicato sul web alcune interessanti immagini - visionabili a fondo news - dedicate a una nuova figure a tema Overlord, apprezzato manga tratto dalla light novel scritta da Kugane Maruyama, e raffigurante Evileye.

La statuetta, realizzata dai ragazzi di Kotobukiya e in scala 1/7, sarà alto 23cm e verrà resa disponibile da marzo 2020 al prezzo di circa 130€. La compagnia ha però specificato che tutti gli interessati possono preordinare il prodotto a partire da oggi.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, Overlord è una serie di light novel scritta da Kugane Maruyama e illustrata da so-bin. In totale sono stati pubblicati dodici volumi da Enterbrain a partire da luglio 2012. Il grande successo riscosso dall'opera ha portato a un adattamento manga di Hugin Miyama serializzato sul Monthly Comp Ace di Kadokawa Shoten il 26 novembre 2014, mentre un adattamento anime prodotto da Madhouse è stato rilasciato in Giappone tra il 7 luglio 2015 e il 2 ottobre 2018, il tutto per un totale di tre stagioni. In Italia la light novel e il manga sono editi da J-Pop, mentre l'anime è stato acquistato da Yamato Video ed è ora disponibile su Netflix. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera:

"Yggdrasil è una realtà virtuale MMORPG, un tempo molto popolare, che ora è sull'orlo della chiusura. Momonga, uno dei suoi giocatori più forti e famosi, esegue il login per l'ultima volta per assistere alla fine del servizio, ma durante il conto alla rovescia chiude gli occhi e ripensa a tutti i bei momenti passati con i suoi compagni. Quando li riapre, Momonga scopre che il logout non è avvenuto e che, anzi, egli stesso è stato catapultato nel gioco sotto forma del suo personaggio simile a uno scheletro. Tutt'altro che sconvolto, da questo momento in poi il suo unico obiettivo sarà conquistare il nuovo mondo in cui è rinato."

Inoltre, proprio nel corso di queste ultime settimane è stata confermata la produzione di una quarta stagione della serie animata, seppur al momento le informazioni a riguardo siano molto risicate.