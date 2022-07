Overlord: Pubblicato il video di Hollow Hunger, sigla di apertura della quarta stagione

Oltre al trailer della quarta stagione di Overlord, nelle scorse ore è stata presentata anche la prossima opening che sarà trasmessa prima degli episodi inediti dello show incentrato sulle avventure di Momonga e degli altri personaggi.

In calce alla notizia trovate il tweet, condiviso dall'account @somoskudasai, in cui è presente il video dell'opening, che come abbiamo già detto è ad opera dell'artista OxT. Ad accompagnare Hollow Hunger, titolo della canzone, saranno alcune delle scene che vedremo nel corso della quarta stagione, che ha fatto il suo debutto lo scorso 5 luglio. Cosa ne pensate della canzone di apertura degli episodi di Overlord? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.

La serie di Overlord è ispirata all'omonima light novel scritta da Kugane Maruyama con i disegni di so-bin che racconta le vicende di Momonga, giocatore di Yggdrasil, un MMORPG in realtà virtuale che si prepara a chiudere definitivamente. Durante il suo ultimo login nel gioco, Momonga scopre di essere stato teletrasportato nella realtà del gioco, a questo punto deciderà di cercare altri giocatori prigionieri della realtà virtuale e di diventare uno dei maghi più potenti del mondo. Se non lo avete ancora letta, vi segnaliamo la nostra recensione della prima stagione di Overlord, disponibile su Netflix.