Da Overlord a Re:Zero: presto in Giappone aprirà un museo interamente dedicato agli Isekai

La grande azienda giapponese Kadokawa ha annunciato una futura e continua espansione del suo immenso catalogo di anime, promettendo 40 progetti all'anno a partire dal 2022, e per alimentare il proprio seguito ha annunciato l'apertura di un museo dedicato a quattro importanti opere Isekai, tra cui ci sarà anche Overlord di Kugane Maruyama.

Il sottogenere Isekai è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni, basti pensare al successo ottenuto da opere quali Sword Art Online, Vita da Slime, e la stessa Overlord, che al fianco di altre tre serie molto apprezzate dagli appassionati come KonoSuba, Re:Zero - Starting a New Life in Another World e The Saga of Tanya the Evil, sarà al centro del primo grande museo dedicato proprio agli Isekai.

A partire dal 17 luglio fino al 26 aprile infatti, il Kadokawa Culture Museum ospiterà un'esibizione incentrata interamente sugli storyboard, illustrazioni, disegni e materiale inedito delle quattro serie di cui sopra, e probabilmente non mancherà anche qualche omaggio all'anime crossover in stile chibi, Isekai Quartet, che riunisce tutti i protagonisti in un altro universo. L'annuncio ufficiale è arrivato anche tramite i social, come potete vedere dal post riportato in calce.

Ricordiamo che è stata confermata la quarta stagione di Overlord, e vi lasciamo ad un fantastico cosplay dedicato ad Albedo.