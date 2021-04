Overlord riceverà un importante annuncio l'8 maggio, Stagione 4 in arrivo?

Il profilo Twitter ufficiale di Overlord ha confermato che nel giorno di sabato 8 maggio 2021 si terrà un evento speciale in diretta streaming, con la partecipazione dei doppiatori Satoshi Hino (Ainz), Yumi Hara (Albedo) e Sumire Uesaka (Shalltear Bloodfallen). Durante l'evento saranno rivelate le "ultime informazioni sulla serie anime".

Overlord è una serie di light novel scritta da Kugane Maruyama e attualmente in corso di serializzazione con 14 Volumi pubblicati. La serie ha ricevuto un adattamento anime curato da Studio Madhouse, con 39 episodi suddivisi in tre stagioni da un cour, trasmesse tra il 2015 e il 2018. La Stagione 3 di Overlord si è conclusa due anni e mezzo fa e da allora non sono state condivise ulteriori informazioni sull'anime.

Sabato 8 maggio potrebbe essere presentata la quarta stagione, o in alternativa rimane plausibile l'opzione di una trasposizione cinematografica. Le prime tre stagioni dell'anime del resto hanno adattato appena 9 Volumi della light novel, e considerando che l'opera si concluderà con il Volume 17, c'è ancora materiale sufficiente per realizzare sia la Stagione 4 che un lungometraggio.

Noi intanto vi ricordiamo che la light novel di Overlord è disponibile anche in Italia, dove è distribuita da J-Pop Manga.