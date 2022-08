Overlord: rivelato il primo, oscuro, poster del film sull'arco del Regno Santo

Nel panorama degli isekai, un genere che negli ultimi anni sta riscontrando enorme successo, Overlord di Maruyama ha portato originalità trasformando il protagonista nel più pericoloso e potente villain del mondo in cui si è ritrovato. Mentre la quarta stagione prosegue, sono arrivate novità riguardo il film dedicato al prossimo arco narrativo.

Tutti gli eventi relativi alla saga del Santo Regno di Roble verranno infatti raccontati nel corso del lungometraggio animato, annunciato da Madhouse nel 2021 in concomitanza con la presentazione della quarta stagione dell’anime, distribuita in Italia da Yamato Video sul canale tematico Anime Generation, parte della piattaforma di streaming Amazon Prime Video.

Si tratterà del primo film, dopo le due pellicole riassuntive, a proseguire la narrazione adattando il dodicesimo e tredicesimo volume della serie di light novel, in cui la grande minaccia rappresentata dall’imperatore dei demoni Jaldabaoth porterà alla formazione di nuove alleanze, anche per Ainz Ooal Gown. Sebbene non sia ancora stata confermata una data d’uscita, il team di Madhouse ha condiviso il primo poster ufficiale della pellicola tramite il post che trovate in calce.

Ricordiamo infine che Maruyama ha confermato che Overlord finirà con la diciottesima light novel, e vi lasciamo ad un fantastico cosplay della bella Albedo.