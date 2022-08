Overlord: la serie di light novel è vicina alla conclusione, ecco quando finirà

Annoverato tra i migliori esponenti del genere isekai in circolazione, Overlord continua a colpire moltissimi lettori e nuovi appassionati, anche grazie alla popolarità raggiunta dall'anime di Madhouse. In occasione della pubblicazione della nuova light novel però, l’autore avrebbe stabilito quando finirà la simpatica avventura dark fantasy.

Edita da Enterbrain la serie di light novel firmate da Kugane Maruyama, impreziosite dai suggestivi disegni dell’artista so-bin, è iniziata più di 10 anni fan, nel luglio del 2012. Attualmente la serie conta ben sedici volumi, l’ultimo dei quali è arrivato nelle librerie giapponesi il 5 agosto 2022. Ed è nella postfazione del nuovo romanzo che l’autore ha specificato che intende concludere l’opera al raggiungimento del diciottesimo volume.

Una decisione che ha generato sorpresa, considerando che in precedenza Maruyama aveva asserito di voler porre la parola fine alla storia di Momonga, o meglio, Ainz Ooal Gown, con la pubblicazione della diciassettesima light novel. Considerando i numerosi progetti all’attivo, tra l’adattamento manga ad opera di Hugin Miyama e Satosi Oshio, l’anime di Madhouse, arrivato alla quarta stagione, e il lungometraggio animato volto a ripercorrere gli eventi dell’arco del Regno Sacro, si tratta di un’importante novità per quanto riguarda la quantità di materiale da trasporre.

