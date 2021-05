Overlord, ci siamo: un leak anticipa l'arrivo della stagione 4 e di un film

Negli ultimi anni il franchise di Overlord è diventato sempre più popolare nel Sol Levante, merito soprattutto dell'adattamento anime che ha rinvigorito le vendite della light novel. Il successo del romanzo di Kugane Maruyama ha già garantito al suo gioiellino ben tre stagioni televisive di cui una quarta in dirittura d'arrivo.

Mentre la novel di Overlord si avvicina al finale, con meno di 3 volumi che separano la storia dalla sua naturale conclusione, anche dal fronte anime arrivano finalmente novità. Qualche settimana fa il profilo twitter ufficiale della produzione aveva promesso un evento in streaming per l'8 maggio, data nella quale i fan sperano nell'annuncio di Overlord 4.

Sembra tuttavia che queste aspettative saranno ben ripagate dal momento che diverse fonti hanno riportato a poca distanza l'una dall'altra l'imminente annuncio della quarta serie televisiva che andrà ad ampliare i già 39 episodi disponibili della trasposizione. Ma non sarà l'unica novità dal momento che sembra essere in cantiere, probabilmente sempre per Madhouse, anche un film di animazione.

Non ci resta dunque che attendere due giorni per avere eventuali conferme in merito e magari un primo trailer dedicato che possa fornirci uno sguardo alla prossima avventura di Ainz Ooal Gown. E voi, invece, siete interessanti alla nuova stagione di Overlord? Ma soprattutto, avete già seguito le tre precedenti serie? Diteci cosa ne pensate, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.