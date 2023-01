Overtake è il nuovo anime originale sulla Formula 4 di Kadokawa

Nel 2023 gli appassionati di anime e automobili avranno pane per i loro denti. Oltre all'attesa produzione dell'adattamento di MF Ghost, l'erede dell'iconico Initial D, arriverà anche Overtake, una nuova serie anime originale presentata da Kadokawa e Troyca.

Attraverso la pubblicazione di un primo teaser PV e di una locandina pubblicitaria il distributore giapponese e lo studio d'animazione hanno annunciato Overtake, anime originale incentrato sul motorsport.

Haruka Asahina, apparentemente un tranquillo studente delle superiori, è un pilota di Formula 4 che gareggia per il team Komaki Motors. Attraverso il suo motto: "Non ho bisogno di alcun supporto", crede fermamente nel suo sogno di salire sul podio. Per mantenersi, lavora part-time consegnando giornali.

Koya Madoka è invece un fotografo freelance che una volta era conosciuto per essere un fotoreporter di fama. A causa di una certa debolezza è ora in crisi. La sua ultima possibilità è quella di raccontare una storia pazzesca.

Per lavoro, un giorno Koya si reca sul circuito realmente esistente del Fuji international Speedway. Sul tracciato incontra il pilota di F4 Haruka e il cuore del fotografo torna a battere per i motori. Inizia dunque a supportare la sua carriera nel motorsport e il team Komaki Motors.

Lo staff dell'anime Overtake include Ei Aoki come direttore, Ayumi Sekine come supervisore degli script e Anan Furuya e Katsuyuki Konishi come doppiatori dei protagonisti Haruka e Koya. Vi ricordiamo che presumibilmente nel 2023 arriverà anche l'anime sulla Super Formula Highspeed Etoile.