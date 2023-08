Overtake arriva in autunno! Immagini e visual per l'entusiasmante anime sulla Formula 4

Con il dominio Red Bull in Formula 1 che sta indirizzando Max Verstappen verso il suo terzo titolo iridato, i fan degli sport motoristici potranno vivere l'incertezza del duello in pista e l'adrenalina di un verso sorpasso in Overtake, il nuovo anime originale in fase di produzione presso TROYCA.

Overtake è una serie anime sulla Formula 4, ossia una delle serie cadette della F1 che si corre su potenti e agili monoposto. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra Kadokawa e TROYCA, che porteranno il mondo delle corse a fondersi con quello dell'industria animata nipponica.

Stando alle ultime informazioni, un evento dedicato a Overtake è previsto per l'8 ottobre a Gotemba City, un luogo significativo nella narrazione del titolo, dove i talentuosi membri del cast vocale Anan Furuya (Haruka), Kengo Kawanishi (Satsuki) e Reina Ueda (Arisu) presenteranno in anteprima assoluta i primi due episodi della serie.

Nel corso dell'evento il regista Ei Aoki probabilmente presenterà un nuovo trailer di Overtake e finalmente rivelerà la data di uscita ufficiale, al momento comunque prevista per il mese di ottobre 2023. Overtake racconterà la storia del fotografo freelance Koya Madoka, il quale resterà coinvolto negli eventi del pilota di F4 Haruka Asahina dopo aver preso parte a una gara al circuito Fuji International Speedway.