Overtake ha una data di uscita: l'anime sulla Formula 4 si mostra in un trailer

I motori di Kadokawa e TROYCA cominciano a rombare. Le monoposto sono ferme sulla griglia di partenza in attesa del semaforo verde. Overtake ha finalmente una finestra d'uscita ufficiale. Ecco il primo teaser promozionale per l'anime originale sulla Formula 4.

È passato del tempo dall'annuncio ufficiale di Overtake, ma finalmente TROYCA e Kadokawa tornano a parlare dell'anime originale che porterà su schermo le monoposto di Formula 4. Overtake debutterà nel mese di ottobre 2023, in occasione del prossimo palinsesto autunnale, ma al momento non è ancora stata resa nota una data più precisa.

Questa importante novità su Overtake è stata accompagnata da un teaser PV che porta gli spettatori a conoscere i primi dettagli sulla trama. In Overtake verremo portati nei circuiti di Formula 4 assieme al fotografo Koya Madoka. Dopo aver vissuto un periodo difficile, si reca al Fuji International Speedway in occasione di una gara di Formula 4. Prima del semaforo verde, incontra il pilota Harula Asahina, che riuscirà a risvegliare in lui una passione latente. La bandiera a scacchi convincerà Madoka a supportare Haruka e il suo team di F4.

Overtake è una produzione originale, non esiste cioè alcun manga o light novel di riferimento. Pensato specificamente per gli amanti del motorsport, e in particolare della F1, vanterà animazioni in CGI. Per Kadokawa e TROYCA, dirigerà l'anime il regista Ei Aoki, con Ayumi Sekine come supervisore degli script. Vi ricordiamo anche che è in produzione un altro anime sulle automobili. Eccovi il trailer di MF Ghost.