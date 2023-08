Overtake: data di uscita e trailer per l'anime sulle corse automobilistiche

Il palinsesto anime per l'autunno 2023 è già pronto e accanto a grandi nomi, tra i quali Spy x Family 2 e Tokyo Revengers 3, i mesi che vanno da ottobre a dicembre porteranno al debutto di un anime molto atteso dagli appassionati delle corse automobilistiche. Parliamo di Overtake, l'anime originale sulla Formula 4 di Kadokawa.

L'arrivo di Overtake era previsto per l'autunno 2023, ma da non molto sono arrivate informazioni maggiormente dettagliate. La premiere di Overtake è prevista dal 1° ottobre 2023 su diversi canali televisivi nipponici. Non sappiamo ancora su quale piattaforma streaming verrà trasmesso.

Overtake è una nuova serie prodotta da un talentuoso team creativo diretto da Ei Aoki presso lo studio d'animazione TROYCA. Possiamo ammirare in anticipo il loro lavoro attraverso il secondo teaser trailer rilasciato sui social ufficiali. Nel filmato il pilota Haruka Asahina indossa la tuta da corsa mentre la sua monoposto da F4 è pronta a ruggire ancora chiusa nel box. L'azione in pista si accende quando il semaforo diventa verde, lasciando via libera alla competizione e ai sorpassi. L'universo frenetico ed elettrizzante delle corse, che coinvolgerà anche il fotografo freelance Koya Madoka, troverà nuova vita con Overtake, il presunto erede di Inital D per questa nuova generazione di anime.