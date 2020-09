Overwatch: annunciato 'Tracer - London Calling', il nuovo fumetto tratto dal videogioco

Blizzard Entertainment e Dark Horse Comics hanno annunciato, pochi istanti fa, l'arrivo di una nuova miniserie dedicata a Tracer, uno dei personaggi più famosi di Overwatch. La serie di fumetti sarà composta da un totale di cinque numeri ed il primo, di cui potete osservare la copertina in calce, è disponibile anche in lingua italiana.

La storia, scritta dalla vincitrice del Premio Eisner Mariko Tamaki (Supergirl, Tomb Raider, Harley Quinn) e illustrata dalla giovane Babs Tarr (Batgirl), racconta le avventure di Tracer dopo la chiusura della Overwatch, e vede la ragazza impegnata nella ricerca di nuovi modi per rendersi utile.

Potete leggere il primo numero della miniserie cliccando sopra il link reperibile in calce, o in alternativa accedendo su Dark Horse Digital. I capitoli successivi saranno distribuiti mensilmente, con chiusura fissata per gennaio 2021. Infine, i collezionisti saranno felici di sapere che la versione cartacea del fumetto arriverà nelle edicole il 2 dicembre 2020.

In totale, dal 2016 ad oggi, sono stati pubblicati ben ventidue fumetti dedicati all'universo di Overwatch, tra racconti e storie brevi. Tracer era già stata scelta come protagonista di uno di questi, intitolato "Riflessi", ed ora è tornata in azione in una nuova, incredibile storia.

E voi cosa ne pensate di questo primo numero? Vi è piaciuto? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui foste interessati ad altri fumetti tratti da videogiochi invece, vi ricordiamo che Dark Horse Comics ha recentemente distribuito una nuova serie di God of War e l'apprezzatissimo The Witcher: Fading Memories.