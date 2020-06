Overwatch: un fan realizza una splendida opening animata in stile My Hero Academia

Quello di Overwatch è un videogioco estremamente conosciuto e che può contare su una fanbase enorme, milioni e milioni di utenti da tutto il mondo che ogni giorno si lanciano in eccitanti battaglie a suon di proiettili dove solo i più bravi possono anche solo sperare di poter giungere alla vittoria.

Come forse ricorderete, non troppo tempo addietro è stato confermato che due IP di punta di Blizzard Activision, ovvero Diablo e Overwatch, avrebbero visto il sopraggiungere di serie animate dedicate. I dettagli a riguardo furono assai risicati e, oltre alla conferma che Netflix si sarebbe occupata del tutto, allo stato attuale i fan brancolano ancora nel buio, incerti su ciò che vedremo arrivare.

Nel mentre che attendiamo novità, comunque, un fan ha provato a immaginare cosa potrebbe diventare Overwatch se venisse trasposto nella forma di una produzione animata, una domanda che ha portato alla luce di un'opening fanmade - a cui ha lavorato una singola persona - realizzata con grande cura e che, oltre a mettere in mostra tutti i personaggi più noti dell'apprezzata opera videoludica, ha saputo caratterizzarsi per un peculiare stile che riprende a piene mani dall'epopea di My Hero Academia. Il risultato finale, com'è possibile vedere dal video stesso, è a dir poco incredibile e ha saputo guadagnarsi gli elogi di numerosissimi utenti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un approfondimento dedicato all'attesa serie animata Overwatch.