Overwatch e Le Bizzarre Avventure di Jojo si uniscono in un video mashup

Il famoso Overwatch di casa Blizzard è sicuramente uno dei titoli più in voga degli ultimi anni, e i suoi corti animati conquistano sempre tanti fan. Ma avete mai pensato di vedere qualche scena di questo videogioco in chiave anime? E, ancora più specificatamente, in versione Le Bizzarre Avventure di Jojo? Un fan sì.

Il canale ToBinge ha pubblicato alcuni giorni fa un video in cui fa un curioso mash-up tra Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo e Overwatch. Usando come base la scena di Venezia, dove Guido Mista e Giorno Giovanna si sono ritrovati a dover combattere Ghiaccio, ha creato una sovrapposizione realizzando una battaglia tra Junkrat, Zenyatta e McCree.

Il video che potete vedere in alto alla notizia è doppiato in giapponese con sottotitoli in inglese e vede McCree nel ruolo di Mista, Junkrat in quello di Ghiaccio e Zenyatta come Giorno. Ricalcando lo scontro sanguinario di Vento Aureo, ToBinge crea delle stupende animazioni con una durata di poco superiore al minuto, dove Zenyatta riesce a sconfiggere Junkrat, dopo che quest'ultimo aveva messo lui e McCree in enorme difficoltà.

Non è la prima volta che Overwatch e Jojo si uniscono in un unico mondo. Cosa pensate di questo video ispirato a Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo?