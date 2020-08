Overwatch: D.Va in un fedele cosplay della giapponese Misakicos

Overwatch è stato uno dei giochi più popolari degli scorsi anni. Lo shooter di Blizzard ha coinvolto milioni di giocatori in sessioni di gioco e ha presentato al mondo una IP completamente inedita che ora si rinnoverà in Overwatch 2. Tra i personaggi che hanno colpito ci sono Tracer, Hanzo, Genji e la giovane ex videogamer D.Va.

Alla guida del suo mech rosa che la aiuta a fare da tank, D.Va si è costruita una buona nicchia di appassionati che l'ha portata ad essere uno dei personaggi più rappresentati dai fan. Oltre che nelle illustrazioni inedite, D.Va ha ottenuto diversi cosplay a suo favore. La ragazza coreana è stata interpretata dalla giapponese Misakicos in un cosplay che potete vedere in basso.

Fuori dal mech, D.Va indossa una blu e bianca con alcuni dettagli e inserti rosa ed è sempre accompagnata dalla sua pistola di un rosa shocking. Misaki sembra aver indovinato tutti i dettagli di D.Va nel cosplay proposto, dalle cuffie in testa al trucco, passando per l'outfit che la rende riconoscibile a prima vista. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Overwatch?

In attesa di più informazioni sulla data di uscita del prossimo gioco, D.Va dovrebbe essere tra gli eroi presenti. Ma si vocifera anche dell'arrivo in Overwatch 2 di Junker Queen.