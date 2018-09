P&ME - Policeman and Me: il nuovo manga di Star Comics in uscita il 12 settembre

Tramite un comunicato stampa, Edizioni Star Comics ci ricorda che il 12 settembre P&ME - Policeman and Me, il manga shojo di Maki Miyoshi, sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e Amazon.

P&ME - Policeman and Me viene serializzato sulla rivista nipponica Bessatsu Friend dal 2012 ed è vincitore del Kodansha Award come migliore shojo manga nel 2017. L'opera di Maki Miyoshi ha inoltre ispirato un omonimo e popolare drama televisivo, campione di incassi in patria.

Di seguito la sinossi del manga, proposta da Edizioni Star Comics:

La sedicenne Kako partecipa a un gokon organizzato da persone più grandi, spacciandosi per una ventiduenne. In quell’occasione conosce Kota (23 anni) e tra i due comincia a scorgersi una buona intesa, ma sul più bello le cose prendono una piega decisamente inaspettata... Il bel Kota è un poliziotto tutto d’un pezzo! Cos’accadrà quando scoprirà la vera età di Kako? Riuscirà la ragazza a far breccia nel cuore dell’inflessibile agente?!

Cosa ne pensate di questa nuova proposta targata Star Comics? Se siete amanti degli shojo manga, non potete lasciarvi sfuggire un vero e proprio best seller che ha recentemente sbancare l'industria fumettistica giapponese.