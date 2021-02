Pacific Rim: The Black arriva il 4 marzo su Netflix, mostrato il secondo trailer ufficiale

Netflix si prepara ad espandere il proprio catalogo con Pacific Rim: The Black, la nuova serie anime legata all'omonimo blockbuster di Guillermo del Toro e in uscita il 4 marzo. Poco fa, il colosso streaming ha mostrato il secondo trailer ufficiale della serie, in cui vengono svelati nuovi dettagli su trama e personaggi.

Pacific Rim: The Black è una delle serie anime più costose prodotte da Netflix, animata dallo studio giapponese Polygon Pictures (Human Lost, Ajin, Levius) e diretta da Greg Johnson e dallo scrittore Marvel Craig Kyle. La produzione è nelle mani di Legendary Television Entertainment, attualmente impegnato anche con Tomb Raider e Skull Island.

L'anime è realizzato completamente in 3DCG, ma a differenza di prodotti più recenti i fan sembrano aver apprezzato la direzione artistica. Netflix descrive così la trama: "L'Australia è stata invasa dai Kaiju, costringendo l'evacuazione dell'intero continente. I fratelli Taylor e Hayley si imbarcano in una disperata ricerca dei genitori scomparsi, imparando a pilotare un Jaeger malconcio e abbandonato da tempo".

E voi cosa ne pensate? Guarderete Pacific Rim: The Black quando uscirà in Italia? Fatecelo sapere con un commento! Per altre novità a tema Netflix, invece, vi rimandiamo al recente trailer di High-Rise Invasion, uno dei quattro anime originali in uscita nel 2021.