Pacific Rim The Black, il nuovo teaser dell'anime Netflix spiega il significato del titolo

Pochi istanti fa Netflix ha condiviso il terzo trailer di Pacific Rim: The Black, la sua nuova serie anime in 3DCG in uscita il 4 marzo 2021 in tutto il mondo. La preview in questione mostra l'attacco improvviso da parte dei kaiju alla popolazione australiana, e svela parzialmente il significato del sottotitolo "The Black".

Netflix ha confermato che si tratta della serie anime più costosa prodotta finora, ma per qualche fan i primi trailer non si sono rivelati all'altezza delle aspettative. Nonostante Netflix abbia affidato la produzione al colosso dell'animazione 3D Polygon Pictures, infatti, le animazioni non sono riuscite a convincere pienamente tutti gli appassionati, anche se prima di giudicare dovremo aspettare il prodotto completo. Meno dubbi sul fronte della storia, visto che il lavoro è nelle mani del talentuoso Greg Johnson e dallo scrittore Marvel Craig Kyle.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "L'Australia è stata invasa dai Kaiju, costringendo l'evacuazione dell'intero continente. I fratelli Taylor e Hayley si imbarcano in una disperata ricerca dei genitori scomparsi, imparando a pilotare un Jaeger malconcio e abbandonato da tempo". In calce potete dare un'occhiata al terzo trailer ufficiale.

E voi cosa ne pensate? darete una chance a quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che Pacific Rim: The Black non sarà l'unica produzione Netflix in arrivo nel 2021, visto che il colosso streaming ha già confermato l'uscita di altre quattro serie anime di grande spessore.