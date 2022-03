Padre accusa la figlia in un programma televisivo di voler diventare un personaggio anime

L'arte del cosplay è una pratica che sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo visto anche gli importanti ritorni economici che vanno di pari passo col successo. In alcuni casi, tuttavia, questo fenomeno non viene capito com'è successo recentemente in Messico tra un padre e la figlia.

Solo nel 2021, la cosplayer Enako è riuscita intscare quasi 1 milione di dollari facendo semplicemente quello che le piace: interpretare i suoi personaggi preferiti. Recentemente è andato in onda sul programma messicano Imagen Televisiòn un servizio in cui il tema trattato è stato titolato come "Mia figlia è diventata un anime".

Il presentatore del programma ha spiegato la faccenda: "Questo è un argomento abbastanza controverso e più comune di quanto possiamo immaginare. Uriel è un padre che si dice particolarmente sconvolto dallo stile di vita della figlia, poiché all'età di 19 anni ha assunto la personalità di un cartone animato giapponese. Mi avete sentito bene, un cartone animato giapponese. E ora il padre vuole farla ragionare in modo che non creda più a quel cartone animato giapponese. Ed è che la cultura degli anime ha avuto una grande influenza tra gli adolescenti, non solo in Giappone, ma in tutto il mondo, e ci sono sempre più persone che hanno adottato questo stile di vita come vestirsi in un determinato modo ogni giorno. E vogliono lasciare assolutamente tutto per entrare nel mondo dei videogiochi, dei cartoni animati... è come un mondo alternativo, abbastanza interessante da esplorare e, ovviamente, da capire."

Il padre, infatti, ha minacciato di togliere alla figlia 19enne il sostegno economico se non dovesse rinunciare al mondo del cosplay. La figlia ha così aggiunto durante il programma: "Sono Suzuya (riferendosi a Juuzou Suzuya di Tokyo Ghoul) e la mia nuova vita è piena di magia e colori. Invece, Daniela (il suo vero nome) soffre perché sente il rifiuto del padre. Incarno questo personaggio perché è un personaggio forte, sicuro di sé e totalmente felice."

Una situazione particolarmente complessa che ha spaccato in due l'opinione della community. In molti, persino dei genitori, hanno tuttavia notato l'importanza di comprendere e supportare le passioni della figlia senza pregiudizi. E voi, invece, da che parte state? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.