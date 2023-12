Prima pagina spoiler per ONE PIECE 1102: la nascita della nuova era della pirateria

Nell'aria c'era molta attesa per il panel di ONE PIECE al Jump Festa 2024 e la manifestazione non ha disilluso le aspettative. Durante l'evento sono state rivelate numerose novità sui vari progetti legati al franchise, tra cui la serie Netflix e l'anime di TOEI, ma soprattutto è stata presentata la prima pagina del capitolo 1102 di ONE PIECE.

Allarme! D'ora in avanti ci saranno spoiler sugli ultimi eventi di ONE PIECE.

In ONE PIECE 1101 abbiamo scoperto le origini di uno dei pirati della Peggior Generazione. Facciamo riferimento a Jewelry Bonney, che dopo essere guarita dalla malattia che l'affliggeva, grazie alle cure di Vegapunk e al sacrificio di suo padre Kuma, è riuscita a liberarsi dal controllo del Governo Mondiale. L'obiettivo della ragazza è quello di diventare una donna pirata che esplora il mondo al fianco del suo papà, divenuto purtroppo schiavo del volere dell'Astro Saturn.

Le prime anticipazioni di ONE PIECE 1102 sembravano riportarci nel presente, ma pare che non è ancora giunto quel momento. La pagina spoiler di ONE PIECE 1102 mostrata durante il Jump Festa 2024 è ancora in pieno flashback.

In un periodo che pare essere quello antecedente agli eventi di Logue Town, vediamo Sabo chiedere a Dragon che intenzioni abbia. Il papà di Rufy sembra essere diretto verso la città, esattamente come Smoker sta per fare. Nello stesso momento, Ace esulta con Jinbe per la prima taglia del suo fratellino.

Altrove, Kuma scopre che sua figlia è divenuta una pirata. Bonney invece festeggia la sua partenza per i mari. Decide tuttavia di apporre un gioiello sulla sua guancia, cosicché suo padre possa riconoscerla all'istante.