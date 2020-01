Sulle pagine di Boruto torna una delle tecniche più amate dai fan

La serie di Boruto: Naruto Next Generation ha portato i nostri giovani ninja a dover fronteggiare la grande minaccia dell'organizzazione Kara. Infatti mentre Naruto e Sasuke, le uniche figure che potrebbero aiutare Boruto e i suoi compagni, sono impossibilitati ad agire, Sarada ha dimostrato di saper utilizzare una tecnica molto familiare ai fan.

Il Villaggio della Foglia è in una situazione critica. L'arco narrativo dedicato all'organizzazione Kara ha visto l'entrata in scena di Boro, membro della suddetta, che ha creato non poche difficoltà al team 7, formato da Boruto, Sarada e Mitsuki.

Inizialmente i ninja di Konoha non riescono a contrastare gli attacchi di Boro, ma successivamente, grazie all'intervento di Mitsuki e Sarada, eletta capo della squadra di recente, sono riusciti a tenere testa al terribile nemico.

È stato proprio durante questo scontro che Sarada ha mostrato alcune abilità che non erano mai trapelate finora nella serie. La giovane kunoichi infatti ha utilizzato l'Arte del Fuoco, tecnica prerogativa del clan Uchiha, e anche una nuova ed unica forma di Sharingan. Ma da un'immagine condivisa su Twitter dall'utente @Boruto4life, sembra che Sarada abbia un altro asso nella manica.

Nella tavola che potete trovare in calce alla notizia infatti vediamo il ritorno di una delle tecniche più memorabile dell'opera originale di Kishimoto, il Chidori, conosciuto in italiano come Mille Falchi, tecnica ideata da Kakashi Hatake, e insegnata da quest'ultimo a Sasuke. Ora che Sarada ha probabilmente rivelato la sua tecnica migliore, riusciranno Boruto e i suoi amici a sconfiggere Boro?