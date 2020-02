Pagine a colori per l'intenso Demon Slayer 193: Tanjiro contro Muzan, lo scontro prosegue

Dopo alcuni capitoli in cui era fuori gioco, Tanjiro è tornato a prendersi il posto che gli spetta in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il protagonista ha iniziato il suo scontro con Kibutsuji Muzan, il demone che per anni ha ucciso persone nel paese e trasformato altrettante in demoni, tra cui Nezuko. Attenzione spoiler su Demon Slayer capitolo 193.

Le pagine a colori introducono Demon Slayer 193, un capitolo particolarmente infiammato. Muzan e Tanjiro sono faccia a faccia nella splendida color disegnata da Koyoharu Gotouge e ormai il loro scontro sta iniziando ad entrare nel vivo.

Manca un'ora all'alba e Tanjiro deve obbligatoriamente resistere. La sua spada è rossa e sta riuscendo a reagire agli attacchi del demone, cercando anche di concatenare le varie tecniche del Respiro del Sole. Muzan però capisce che non sarà mai come Yoriichi, dotato di tecniche letali. Però Tanjiro man mano riesce a eseguire le varie tecniche, arrivando a completare metà del ciclo senza ostacoli.

Muzan continua ad attaccarlo, talvolta anche ferendolo, ma non riesce a dargli il colpo di grazia inaspettatamente. Il demone non capisce come mai e si chiede se sia ancora effetto del veleno di Tamako e, sfruttando le cellule inglobate della donna, arriva alla verità: non era presente solo un enzima che riporta all'umanità i demoni ma anche uno ulteriore che fa invecchiare in modo estremamente veloce le cellule.

Dall'inizio della trasformazione, Muzan è invecchiato di ben 9000 anni, diventando più lento e vulnerabile e per questo Tanjiro riesce a tenere il passo col nemico nonostante le ferite. Sorpreso da questo effetto, Muzan riceve in pieno la danza di Tanjiro che completa le dodici posizioni, concludendo il ciclo.

Ciò non basta però per uccidere Muzan: Tanjiro deve ripetere il Respiro del Sole ancora e ancora, effettuando le mosse in modo più rapido e preciso finché non riuscirà a distruggere gli organi di Muzan in un unico istante. Il protagonista di Demon Slayer si sta pian piano avvicinando alla fatidica meta.