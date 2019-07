Le pagine extra di Dragon Ball Super mostrano l'incontro con Broly!

La storia di Dragon Ball si è ampliata enormemente grazie all'ultimo lungometraggio Dragon Ball Super: Broly, che non solo ha reintrodotto uno dei personaggi non canonici più amati, ma ha anche dato delle basi per l'espansione della storia dei saiyan. Ora questi nuovi eventi hanno avuto risalto anche nel manga di Dragon Ball Super di Toyotaro.

La pagina Twitter Dragon Ball Hype ha condiviso alcune pagine provenienti dal nuovo booklet che Toyotaro ha preparato per il Jump Carnival Book. Questo contiene due pagine speciali ambientate dopo la Saga del Torneo del Potere e durante l'attuale Saga di Moro, quando Goku e Vegeta incontrano Merus per la prima volta.

I due saiyan spiegano cosa è successo dopo l'incontro con Broly in due pagine e narrando brevemente gli eventi intercorsi in Dragon Ball Super: Broly. Goku spiega appunto a Merus che un saiyan di nome Broly, estremamente più forte di Goku e Vegeta, è apparso sulla Terra con Freezer alla ricerca delle sfere del drago. Broly diventava più forte via via che combatteva, quindi il duo di saiyan ha dovuto far ricorso alla fusione.

Jaco a quel punto chiede dove si trovi Broly in modo da assicurarsi che non possa più creare minacce, tuttavia Goku risponde che il saiyan non è cattivo e che è tornato sul suo pianeta, Vampa. Merus si chiede come mai abbia scelto un pianeta così inospitale come casa e, mentre Goku suppone che probabilmente gli piace il pianeta, Vegeta immagina che abbia qualcosa a che fare col padre Paragas.

Dragon Ball Super sta proseguendo nella narrazione della saga di Moro, che Broly possa fare un'apparizione contro questo nuovo nemico all'apparenza invincibile?