Sulle pagine di Giant Size X-Men ritorna un personaggio amatissimo dai fan!

Tra le fila degli X-Men possiamo annoverare molti personaggi che negli anni hanno catturato l'attenzione dei fan, grazie a caratterizzazioni molto riuscite e ad un carisma che rimane impresso. Nel prossimo Giant-Size X Men tornerà uno dei personaggi più amati fra i mutanti: Fantomex.

La prima apparizione di Fantomex è da far risalire alla mitica run dello scrittore scozzese Grant Morrison che nei primi anni del 2000 prese in mano la testata principale dedicata agli X-Men, apportando numerose novità. Prima di tutto rese pubblico al mondo che il professor Charles Xavier fosse un mutante, poi diede un cambio radicale ai costumi dei personaggi e si focalizzò di più nel trattare le mutazioni genetiche come veri e proprio "handicap" che invalidavano la vita delle persone. Tra i tanti nuovi personaggi che introdusse lo scrittore, forse Fantomex è quello che è rimasto più impresso agli appassionati. Dotato di tre cervelli, capacità di creare illusioni e di rigenerarsi, Fantomex è un ibrido mutante-Sentinella creato a laboratorio come arma. Dopo un primo incontro con gli X-Men, il personaggio sparisce per poi fare ritorno sulla serie X-Force di Rick Remender, dove cerca di sconfiggere il diabolico Apocalisse. Adesso, grazie allo scrittore Jonathan Hickman, il personaggio torna sotto i riflettori con una storia completamente a lui dedicata che uscirà negli Stati Uniti il prossimo Maggio.

Le novità per gli X-Men non finiscono qui, infatti prossimamente il Fenomeno otterrà un nuovo costume in Dawn of X e sembra che un nuovo evento degli X-Men è alle porte.