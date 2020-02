Paidon sta per fare il suo debutto: è il primo manga disegnato da una IA, emulerà Tezuka

In un'era in cui la tecnologia diventa sempre più preponderante, finora erano comunque presenti nicchie di lavori dove la presenza umana era necessaria. Alcuni di questi ruoli stanno però per essere modificati dall'arrivo delle IA, una delle quali ha fatto l'ingresso nel campo dei manga. Paidon sarà il primo lavoro ad essere disegnato da una IA.

Osamu Tezuka non ha bisogno di presentazioni: il Dio dei Manga ha prodotto un'infinità di opere, molte delle quali diventate estremamente famose. Ha ispirato tanti mangaka nel corso degli anni ma ora la sua eredità passerà anche a una intelligenza artificiale. Un progetto che ha coinvolto la Tezuka Productions e l'università Keio negli scorsi mesi ha dato vita a una IA che ha preparato una sceneggiatura e disegnato un manga nello stile di Tezuka.

Paidon debutta oggi 27 febbraio sulla rivista Morning di casa Kodansha. L'IA in questione ha analizzato 65 manga di Osamu Tezuka e ha creato un character design generico e alcune linee narrative per Paidon. Il resto è stato rifinito da mangaka e professionisti che hanno aggiunto i vestiti e alcuni dialoghi.

Nel video in alto alla notizia potete assistere alla presentazione del capitolo di Paidon dove viene mostrato anche un momento in cui l'IA disegna. Makoto Tezuka, contributore del progetto, afferma che spera che la tecnologia diventi sempre più matura in modo tale da aiutare i giovani mangaka nell'apprendimento del mestiere. L'IA sarà in grado di reggere il nome di Osamu Tezuka?