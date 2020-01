Anche Paikuhan si trasforma in un'epica action figure a tema Dragon Ball Z

Akira Toriyama, durante il lungo corso di Dragon Ball Z, ha dato ampio sfogo alla fantasia durante la realizzazione dei design dei personaggi. L'ispirazione con la quale hanno contribuito a rendere peculiari ogni arco narrativo è merito di personalità carismatiche ed estremamente potenti.

Direttamente da una lontana Galassia dell'Ovest, Paikuhan è uno dei combattenti di Re Kaioh dell'Ovest più potenti e abili nel combattimento. Non per nulla, la sua figura fu a dir poco fondamentale per spingere Goku al raggiungimento dell'ambizioso terzo livello del Super Saiyan, mostrato soltanto più in seguito durante la saga di Majin Buu.

A tal proposito, recentemente KD Collectibles ha annunciato una nuova action figure dell'alieno combattente, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia da più angolazioni. Al momento, purtroppo, sono poche le informazioni divulgate, e né il prezzo e la data di distribuzione sono ancora state annunciate. Ma considerata l'attenzione ai dettagli e il nome della compagnia, che ha realizzato appena qualche settimana fa la meravigliosa statuetta di Gohan Super Saiyan 2, è lecito aspettarsi un prezzo decisamente alto per l'acquisto.

Ma a proposito di Dragon Ball Z, sapevate a quale scopo servivano le armature dei saiyan, le iconiche tute da combattimento della saga di Toriyama sensei? E voi, invece, cosa ne pensate di quest'ultimo modellino in scala realizzato da KD Collectibles? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti in fondo alla pagina.