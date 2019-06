Tutti in palestra insieme ai nostri eroi di Dragon Ball Super!

"L'estate sta arrivando", e non è solo il caldo degli ultimi giorni a certificarne la stagione, ma il primo profumo di mare e i senso di colpa per un fisico che ancora tenta di smaltire i postumi dell'ultimo pranzo natalizio. Ma non temete, arrivano in nostro aiuto i personaggi di Dragon Ball Super con il loro programma da veri Saiyan!

Quante volte avete sentito il bisogno di iscrivervi in palestra per poi cambiare idea all'ultimo minuto? Eppure, non possiamo mica mentire a noi stessi, ma una muscolatura come Broly la desideriamo un po' tutti, e quindi la domanda sorge spontanea: quale allenamento bisogna seguire per avere il fisico di un vero Saiyan?

Dramani5958 arriva in soccorso all'ultimo minuto, sfoderando su Twitter la sua line-up firmata Dragon Ball Super degli allenamenti da seguire, in risultato straordinario tra ilarità e serietà. Dopotutto, non potete mica diventare SSJ come Vegeth e barare agli allenamenti, ma potete rispettare il corretto metodo di lavoro suggerito fino a sentire le gambe bruciare, e Goku ne sa qualcosa con la sua ultima serie di Squat. L'allenamento, inoltre, passa anche tra i pesi e le flessioni, fornendo consigli per ottimizzare al meglio il lavoro fisico e ottenere i risultati migliori con la postura adatta.

Ovviamente, volevamo rendere ironia al lavoro di un appassionato del franchise di Dragon Ball che, in totale genialità, ha unito tanta simpatia e lavoro fisico per disperdere consigli e suggerimenti, che di certo non sostituiranno il supporto che potreste ricevere in una palestra. Quindi, cosa aspettate a mettervi la tuta e a cominciare il vostro allenamento da veri Saiyan?

Ne approfittiamo, inoltre, per condividere insieme a voi l'importanza della post-produzione in un anime grazie al confronto di un frame proveniente da Dragon Ball Super. Infine, tornando seri, vi rimandiamo ai commenti del direttore esecutivo del DB Room sul futuro del franchise, nell'annuncio che vede in lavorazione un nuovo progetto animato.