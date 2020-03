Ecco il palinsesto di VVVVID per la primavera 2020: torna SAO Alicization

Anche per questa stagione primaverile, il portale italiano legato allo streaming on-demand, VVVVID, ha annunciato in collaborazione con Dynit il nuovo palinsesto legato all'animazione nipponica. Tra i simulcast annunciati, ovviamente, non poteva mancare l'ultima parte di Sword Art Online: Alicization.

In anticipo rispetto all'orario originariamente previsto, il distributore ha rivelato gli anime che amplieranno il catalogo del portale nostrano. Dopo la recente aggiunta di Sakamichi no Apollon, serie diretta dal talentuoso regista di Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe, ecco i nuovi titoli in simulcast in arrivo su VVVVID:

Gleipnir , tratto dal manga omonimo di Sun Takeda;

, tratto dal manga omonimo di Sun Takeda; Dallo sceneggiatore di Eureka Seven e Cowboy Bebop, Dai Sato, in collaborazione con lo Studio MAPPA, Listeners ;

; Il folle anime di Nami yo Kiite Kure ;

; L'ultima parte, citata poc'anzi, di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ;

; La seconda stagione di No Guns Life ;

; Akame ga Kll (quest'ultimo non è un simulcast ma una nuova aggiunta al catalogo);

E voi, invece, cosa ne pensate dei nuovi annunci diramati dalla piattaforma streaming e da Dynit, siete interessati ai titoli proposti? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Qualora non foste interessati, ad ogni modo, vi proponiamo quelli che sono secondo noi i 5 capolavori presenti su VVVVID da recuperare.