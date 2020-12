Una palla di fuoco illumina i cieli del Giappone, i fan di Dragon Ball: 'Sono i Saiyan!'

Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020, una gigantesca palla di fuoco di colore verde ha illuminato i cieli del Giappone, come riportato dall'emittente nazionale NHK. Il frammento di meteorite ha affascinato e stupito milioni di persone sparse in tutto il mondo, ma ha anche scatenato, ovviamente, l'ilarità dei fan di Dragon Ball.

In calce potete dare un'occhiata al video, che come potete notare sembra mostrare l'arrivo dei Saiyan sulla Terra. L'arrivo di Nappa e Vegeta del resto ha fatto la storia, e ogni occasione è buona per citare una delle scene più iconiche di Dragon Ball Z. Una chiusura perfetta per il 2020, un anno dove nulla sembra impossibile.

Nonostante le dimensioni, il meteorite è risultato visibile a occhio nudo solo nelle regioni sud-occidentali del Giappone, in particolare Kansai e Shikoku, e fortunatamente non ha causato alcun danno. Pochi mesi fa un episodio simile si era verificato in Australia, e anche in quel caso si erano sprecate le citazioni a manga e fumetti.

Dragon Ball è ancora oggi una delle opere più influenti al mondo e Dragon Ball Super, sequel della storica serie di Akira Toriyama, è attualmente in fase di serializzazione su V-Jump. Il manga ha da poco visto concludersi un importante arco narrativo, e nel corso del Jump Festa programmato per il 19 e il 20 dicembre 2020 potrebbero arrivare nuove informazioni sulla trasposizione anime.