Il pallone del mondiale per club 2019 sarà un omaggio a Holly & Benji

Holly & Benji è un'opera che ha fatto da scuola all'infanzia di moltissimi appassionati di animazione. Il successo mondiale del capolavoro di Yoichi Takakashi ha fatto sì che la serie entrasse a far parte di un'iconografia storica, nonché l'approdo dell'opera nel mercato calcistico internazionale.

Non c'è da stupirsi, dunque, se l'annuncio dell'arrivo su Italia 1 del Remake di Holly & Benji abbia destato tante attenzioni tra i fan. A partire dal prossimo 23 dicembre, infatti, alle 13:45 debutterà il primo dei 52 episodi dell'adattamento animato curato dallo studio David Production, celebre per Le Bizzarre Avventure di Jojo. Secondo la volontà precisa dell'autore, inoltre, l'opera perderà i tratti occidentalizzati iconici della saga, a favore di una fedeltà all'originale più marcata e onnipresente.

Al lieto annuncio, inoltre, si aggiunge un nuovo comunicato in merito alla Coppa del Mondo per Club 2019, ove il pallone ufficiale della competizione avrà per l'occasione un nome speciale, "Capitan Tsubasa", in onore al successo mondiale di Holly & Benji. Una notizia che sicuramente farà piacere ai fan, nonché a tutti gli appassionati di animazione, in quanto un'opera nipponica subentra in una delle massime competizioni calcistiche come storico e iconografico omaggio. A tal più, la sfera sarà per la stragrande di colore bianco, con alcuni inserti di colore blu, rosso e nero.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa scelta da parte di Adidas? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ne approfittiamo, infine, per invitarvi a recuperare la nostra recensione speciale di Capitan Tsubasa.