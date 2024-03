Palworld: il videogioco dal successo travolgente diventa un manga

Anche se il 2024 videoludico ha già accolto capolavori incredibili come Tekken 8 e Final Fantasy VII Rebirth, un altro gioco è diventato inaspettatamente un fenomeno mediatico: Palworld. Dopo aver riscosso un successo inimmaginabile, il team di sviluppo ha deciso di portare la propria IP anche nell'industria dei manga.

Ma cos'è, innanzitutto, Palworld? Per riassumere, si potrebbe definire una sorta di figlio ideale di Fortnite, Pokemon e Ark Survival Evolved.

Il titolo di Pocketpair è un survival in terza persona in cui è possibile catturare dei mostriciattoli, i Pal, che sono utili sia in battaglia che nella propria base per svolgere dei lavori al posto del giocatore. L'atmosfera fiabesca che avvolge il gioco è in netto contrasto con la presenza di creature dall'aspetto adorabile ma armate fino ai denti, con anche svariate bocche di fuoco a disposizione come il famosissimo AK-47.

Questa commistione di generi apparentemente incompatibili ha fatto breccia nel cuore dei videogiocatori e Pocketpair ha deciso di espandere l'universo di Palworld per arrivare anche a persone con una passione differente, come quella per i manga.

Non è chiaro, ora come ora, se ci sarà una collaborazione con una specifica casa editrice giapponese e nemmeno si sa chi lavorerà al manga, ma Pocketpair è alla ricerca di un mangaka che possa mettersi all'opera a breve.

Se dovessimo scommettere su cosa si concentrerà il manga di Palworld, punteremmo ad un arricchimento della "Lore" del prodotto, per aggiungere un'ulteriore strato di profondità all'ecosistema narrativo del gioco.

Intanto, Pocketpair ha scommesso sul successo duraturo di Palworld e non vediamo l'ora di scoprire come riusciranno a tenere viva l'attenzione degli utenti a lungo.

