Pan Distribuzione annuncia i vinili dedicati alle sigle di Naruto, ONE PIECE e altri anime

Attraverso un nuovo comunicato stampa, Pan Distribuzione e Panini annunciano la produzione di dischi in vinile dedicati alle sigle italiane delle serie d’animazione più amate e famose di sempre! Tutti i dettagli dopo il salto.

Pan Distribuzione, divisione del gruppo Panini S.p.A. – la nota azienda leader mondiale nel settore delle figurine e attiva nella pubblicazione di fumetti e riviste per ragazzi con varie linee editoriali, tra cui le edizioni in lingua italiana dei fumetti Marvel, tanti successi manga e il settimanale Topolino – si accinge a realizzare e distribuire in 45 giri le sigle dei cartoni animati più famose di sempre!



Queste produzioni da collezione, che portano per la prima volta su 45 giri alcune delle sigle più belle all’interno della collana SIGLEANIMATE, saranno disponibili in esclusiva nelle migliori fumetterie italiane, nei Panini Store di Bologna e di Firenze e sul sito www.pandistribuzione.it.



Le fonti usate per le tracce audio sono i master originali dell’epoca, di proprietà di RTI S.p.A., mentre la realizzazione dei 45 giri è a cura di Artist First.



Quando si parla di sigle di cartoni animati, il pubblico italiano pensa subito a Cristina D’Avena e infatti nella prima uscita in 45 giri troveremo la cantante mito di generazioni intonare la famosa “All’arrembaggio!”, la prima sigla italiana dell’acclamato anime “One Piece”, andato in onda sulle reti Mediaset a partire dal 2001, quasi 20 anni fa. Sul lato B invece si potrà ascoltare la seconda sigla di “One Piece”, ovvero “Tutti all’arrembaggio”, un indimenticabile duetto che Cristina D’Avena ha cantato con Giorgio Vanni, altra voce celeberrima nel mondo delle sigle grazie alle sue interpretazioni di “What's My Destiny Dragon Ball”, “Naruto Shippuden”, “Il ritorno dei Cavalieri dello Zodiaco” e tanti altri successi.



I dischi da collezione in 45 giri avranno una tiratura limitata di soli 500 pezzi e saranno stampati su vinile nero, con il consueto foro centrale grande proprio per mantenere un legame con le ultime produzioni commerciali uscite all’inizio degli anni ’90. Il prezzo di vendita al pubblico suggerito è di 16,99 Euro.



L’appuntamento per tutti gli appassionati è, in anteprima nazionale, al Bologna Nerd Show (9-10 febbraio) e nelle migliori fumetterie. Non mancate!