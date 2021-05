Pandora Hearts compie 15 anni, l'autrice annuncia un nuovo progetto: remake in arrivo?

Non sono in molti a conoscere la splendida avventura di Oz e Alice in Pandora Hearts, lo splendido gioiellino di Jun Mochizuki che tuttavia non ha goduto di un fortunato adattamento animato. Chissà se le cose potrebbero cambiare adesso che il franchise ha finalmente raggiunto un importante traguardo.

In attesa che The Case Study of Vanitas approdi sul piccolo schermo, adattamento anime che tra l'altro è stato annunciato recentemente, l'autrice di Pandora Hearts ha deciso di festeggiare il 15° anniversario del manga con un'illustrazione speciale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Sembrerebbe, tuttavia, che la Mochizuki sensei non voglia terminare i festeggiamenti con una semplice immagine inedita, anzi, pare proprio che ci sia qualcosa in cantiere per la serie.

Attraverso il proprio profilo ufficiale, infatti, l'autrice ha colto l'occasione dell'anniversario per svelare ai lettori che c'è un nuovo progetto in cantiere per Pandora Hearts che sarà tuttavia annunciato soltanto in un secondo momento. Non sappiamo dirvi con esattezza di cosa si tratta, se di una nuova edizione del manga, di un sequel o persino di un lungometraggio, ciononostante i fan della saga sperano in un remake dell'anime che possa riproporre sul piccolo schermo, magari con un nuovo stile, l'intera storia di Oz e Alice.

Secondo voi, invece, di cosa si tratta esattamente questo annuncio speciale? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.