Il panel di Jujutsu Kaisen rivela i primi dettagli e l'inquietante key visual d'anteprima

Nelle scorse settimane, su Weekly Shonen Jump è arrivato l'annuncio dell'anime di Jujutsu Kaisen, titolo di Gege Akutami pubblicato da quasi due anni sulla rivista ammiraglia di Shueisha. Dopo varie voci susseguitesi su cast, studio e trasmissione, alla Jump Festa 2020 arrivano i primi dettagli ufficiali.

Allo stand di Toho Animation, situato affianco a quello dedicato al lungometraggio My Hero Academia: Heroes Rising, è iniziata la prima distribuzione del materiale sull'anime di Jujutsu Kaisen. Tra questi spicca l'enorme key visual apposta su tutto lo stand, come si può vedere nelle due foto in calce provenienti dall'account ufficiale di Jujutsu Kaisen.

Yuji a tinte verdi sta divorando l'amuleto maligno, un dito colorato di rosa, che darà vita alla sua futura carriera da esorcista in quest'immagine piuttosto inquietante. Durante la Jump Festa 2020, che rivelerà altri dettagli anche domani 22 dicembre, sono stati svelati i nomi dei primi membri dello staff: il regista sarà Seong Ho Park, che ha già lavorato su Garo, mentre Tadashi Hiramatsu (Parasyte, Yuri on Ice) si occuperà del character design.

Per Jujutsu Kaisen è in arrivo anche un primo trailer promozionale, mentre non è stata ancora divulgata una data di uscita precisa.