Panini annuncia Capitan America: i primi 80 anni, un nuovo volume in uscita ad agosto

Capitan America, il leggendario Vendicatore creato nel 1941 da Joe Simon e Jack Kirby, sta per festeggiare il suo ottantesimo compleanno, e per l'occasione tutti i fan italiani possono mettere le mani su uno straordinario Volume speciale in uscita domani, 5 agosto 2021, intitolato Capitan America: i primi 80 anni.

Panini descrive così il nuovo volume, scritto da Marco Rizzo e Fabio Licari: "Simbolo moderno di giustizia e coscienza critica, è il supereroe che ha dimostrato con ogni gesta di essere un uomo disposto a tutto pur di proteggere la libertà: lui è Capitan America. Panini Comics celebra i suoi primi 80 anni con Capitan America: i primi 80 anni, un nuovo volume cartonato disponibile dal 5 agosto (in libreria, fumetteria e sul sito ufficiale di Panini) che ne ripercorre la storia, dagli anni della creazione fino ai giorni nostri, con racconti approfonditi e illustrazioni incredibili tratte dagli archivi Marvel".

Il volume celebrativo cartonato di Capitan America sarà disponibile da domani, 5 agosto 2021, al prezzo di lancio di €26,00. Si tratta di un'ottima occasione per aggiungere alla propria collezione un fumetto celebrativo unico, ricco di aneddoti, rarità e curiosità. In calce potete dare un'occhiata alla cover ufficiale.

